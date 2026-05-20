В РТ снизилось число IT-преступлений, но ущерб всё ещё превышает 1,5 млрд руб.

20 мая 2026  12:47
Владислав Косолапкин

За четыре месяца 2026 года в Татарстане зарегистрировано 4539 IT-преступлений. Общая сумма ущерба составила 1 миллиард 517 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом количество преступлений снизилось на 18,6%, а ущерб — на 13% (минус 227 миллионов рублей). Ситуация остается сложной, но позитивная динамика есть.

Об этом рассказал в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным с использованием информационно-коммуникационных технологий УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Способы обмана остаются прежними, но становятся все изощреннее. Главная цель — заставить человека перевести средства на «безопасный счет» или передать курьеру.

Юсупов привел несколько реальных историй. 66-летний казанец за четыре дня (с 12 по 16 апреля) передал курьеру 3 миллиона рублей — мошенники убедили, что деньги «преступные» и их нужно задекларировать. 56-летний житель Набережных Челнов лишился 4,5 миллиона, поверив «сотрудникам правоохранительных органов и ФСБ». 52-летняя казанка передала курьеру 4,6 миллиона, а 71-летняя челнинка — 11,5 миллиона. Самая крупная сумма — 17,8 миллиона рублей — досталась мошенникам от 36-летней жительницы Набережных Челнов. Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме: представлялись силовиками и требовали «доказать законность происхождения денег».

