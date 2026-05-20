Кибермошенничество в РТ: женщины чаще реагируют на звонки, мужчины - на фишинговые сайты

Существует миф, что мошенники охотятся в основном на пожилых и доверчивых. На самом деле жертвой может стать любой — любого возраста, дохода и статуса. Однако у Банка России есть портрет среднестатистического пострадавшего.
Об этом рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России - Национального банка по РТ Елена Кирсанова.
Чаще всего это женщина в возрасте от 25 до 64 лет со средним образованием. Именно экономически активные люди, активно пользующиеся банковскими сервисами, вызывают наибольший интерес у злоумышленников.
По данным опросов, с кибермошенничеством сталкивались 29% респондентов, и 9% из них потеряли деньги. Самый популярный канал связи — по-прежнему телефон. Также активно используются мессенджеры, соцсети и электронная почта. При этом женщины чаще страдают от звонков и SMS, а мужчины — от более технологичных форм: фальшивых сайтов, вредоносных приложений и общения через мессенджеры.
Самые распространённые ошибки:
— сообщили код из SMS;
— сами перевели деньги мошенникам;
— перешли по вредоносной ссылке;
— установили приложение, рекомендованное злоумышленниками.
Большинство пострадавших (средняя сумма ущерба — 18 700 рублей) потеряли до 20 тысяч рублей.