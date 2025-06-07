4 человека пострадали в 3 ДТП за сутки в Казани

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Город
7 июня 2025  10:11

За последние 24 часа на дорогах столицы Татарстана зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали четыре человека. Как сообщает ГИБДД, обошлось без летальных исходов.

Среди зарегистрированных инцидентов: столкновение транспортных средств на перекрестке, наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, и наезд на велосипедиста, которому не уступили дорогу.

Всего за отчетный период в дежурные части поступило 119 сообщений о ДТП. Автоинспекторы оформили 45 случаев в специализированных центрах и 21 аварию с материальным ущербом непосредственно на местах происшествий.

К административной ответственности привлечены три мотоциклиста, восемь велосипедистов и десять пользователей электросамокатов за различные нарушения ПДД. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции доставили в территориальные отделы четырех граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Напомним, вчера мы писали о смертельном ДТП в Мензелинском районе Татарстана.

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