Адаптивная одежда от фонда «Защитники Отечества» помогла уже более 2,8 тыс. ветеранов СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам спецоперации, которые получили тяжелые ранения, сообщает ИА «Татар-информ». Для них бесплатно шьют специальную одежду — ее называют адаптивной.

Она удобна для тех, у кого есть проблемы со здоровьем или ограничены движения. При выборе вещей специалисты всегда смотрят на состояние человека, его возможности и просьбы, а каждая заявка разбирается отдельно.

Такую одежду выдают как вспомогательное средство для реабилитации. Каждому ветерану полагается три полных набора: на лето, на зиму и на межсезонье. В каждом комплекте — до 12 разных предметов одежды.

Модели для пошива придумали победители международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Начиная с лета 2025 года фонд уже раздал ветеранам больше 2,8 тысячи таких комплектов.

Возможность обеспечивать бойцов этой одеждой появилась после того, как президент России Владимир Путин поддержал идею председателя фонда Анны Цивилевой. Это случилось в марте 2025 года на встрече с ветеранами спецоперации.

Анна Цивилева подчеркнула, что такая одежда подходит каждому человеку с учётом его особенностей. Она помогает тяжелораненым быстрее привыкать к мирной жизни и чувствовать себя увереннее. По её словам, современные технологии, в том числе в адаптивной моде, дают защитникам возможность заниматься спортом, творчеством, работать и жить активно. Задача фонда — создать для этого все условия.

В Татарстане местное отделение фонда уже выдало адаптивную одежду более чем 30 ветеранам СВО. Один из них — Артур Барабанов. Его мобилизовали, и он воевал на Авдеевском направлении. Из-за тяжёлого ранения от взрыва он потерял обе ноги. Но Артур не сдаётся и сохраняет активную жизненную позицию. Он рассказал, что с новой одеждой ему стало проще справляться с повседневными делами самостоятельно. Возможность одеться без чужой помощи вернула ему чувство контроля над своей жизнью, которое, как он думал, было потеряно навсегда.

Большую роль в развитии адаптивной одежды в России играет конкурс «На крыльях». Его придумал и проводит фонд «Защитники Отечества» при поддержке ВЭБ.РФ и властей регионов. За три года конкурс вырос из местного кузбасского проекта в международную площадку, где дизайнеры предлагают свои идеи, чтобы людям с инвалидностью было удобнее и увереннее жить.

В конкурсе участвуют профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и других стран, а также студенты. Работы принимаются в шести номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении».

В 2025 году в конкурсе участвовали 286 человек из 67 регионов России и семи зарубежных стран. А в 2026 году, который президент объявил Годом единства народов России, особенно внимание уделяют культуре и национальным традициям. Участники отражают в своих коллекциях разнообразие российских регионов.

В этом году на чемпионате «Абилимпикс» в Казани впервые прошёл показ коллекции «На крыльях». Сами ветераны СВО представили одежду, которую разработали специально для рабочих профессий. Все модели сделаны с учётом удобства, практичности и требований к разной работе.