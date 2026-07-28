430-му мотострелковому полку из Татарстана присвоили звание гвардейского

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении 430 мотострелковому полку почётного наименования «гвардейский». Это звание было присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. В этом полку преимущественно служат военнослужащие из Татарстана. Теперь, согласно указу, это подразделение официально именуется 430 гвардейским мотострелковым полком.