Российский спорт снова может участвовать в Олимпийских играх, но расслабляться рано — впереди еще много работы, и эксперты РТ на площадке «Экспертного клуба» обсудили, что ждет спорт в России, как улучшать стадионы и залы, а также как заинтересовать молодежь.

Кандидат наук Мунир Гафиятуллин объяснил, что Олимпийский комитет России вернули в строй, потому что наша страна выполнила главные требования МОК (Международный олимпийский комитет), но это не победа, а только новый старт, и нужно дальше добиваться полных прав, а заодно развивать свои турниры — например, спартакиады и Игры БРИКС; при этом для Татарстана, по его словам, спорт — это не просто престиж, а важная часть жизни региона, и у нас для этого есть отличные площадки.

Депутат Марсель Шарапов отметил, что теперь российский спорт будет совмещать участие в мировых соревнованиях и свои собственные проекты, а в регионах доступные стадионы помогают людям быть здоровее, развивают туризм и воспитывают гордость за свой край, поэтому он предложил активнее развивать фиджитал-соревнования, школьные и студенческие лиги, а также вводить специальные программы поддержки для молодежи.

Заслуженный тренер Ольга Павлова подчеркнула, что возвращение ОКР (Олимпийский комитет России) — важный, но только первый шаг, поскольку решение о допуске каждого спортсмена по-прежнему принимают международные федерации, и нужно объяснять тренерам и атлетам все правила; для Татарстана, который она назвала спортивным лидером страны, это особенно важно, тем более что сейчас в республике спортом занимаются больше двух миллионов человек, а стадионов — свыше двенадцати тысяч. Чтобы двигаться дальше, она считает необходимым делать бесплатные секции и площадки рядом с домом и школой, создавать дворовые команды и семейные турниры, чтобы молодежь могла заниматься без больших трат, а также сделать уроки физкультуры в школах современными и престижными — тогда массовый спорт станет базой для будущих чемпионов.