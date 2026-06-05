Аграрии Татарстана закончили сев и взялись за корма

В республике завершилась посевная кампания. Теперь сельхозпроизводители приступили к заготовке кормов. Работы стартовали в 30 районах, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

На данный момент заготовлено 3,4 тысячи тонн сена и 94,2 тысячи тонн сенажа. Больше всего сенажа — 12,6 тысячи тонн — заготовили в Мензелинском районе. На втором месте Муслюмовский район с 8,9 тысячи тонн, на третьем — Азнакаевский район, где заготовили 8,7 тысячи тонн.

По планам на этот год аграриям предстоит заготовить около 3,2 миллиона тонн сенажа, 3,7 миллиона тонн силоса и 320 тысяч тонн сена.

Какие площади засеяли

Посевные площади в республике превысили 2,5 миллиона гектаров, из которых более 1,6 миллиона гектаров засеяно яровыми культурами. В структуре посевов зерновые занимают свыше 1,1 миллиона гектаров, масличные — 670 тысяч гектаров, кормовые — 616 тысяч гектаров, а сахарная свёкла — 53 тысячи гектаров.