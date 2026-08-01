В Казани стартовал авиапраздник «Я выбираю небо»

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Город
1 августа 2026  14:38

На площадке у Центра семьи «Казан» начался праздник «Я выбираю небо». Гостей ждут показательные вылеты: первые полёты начнутся в 15:00 с участием самолётов Ту, Ил и вертолёта «Ансат», а в 17:00 выступит легендарная группа «Стрижи».

На земле развернута выставка военной техники, включая трофейные образцы. Работают фудкорт, а также интерактивные площадки авиапредприятий и вузов Татарстана.

Вице-премьер РТ Олег Коробченко назвал Казань авиационной столицей страны и отметил, что в республике производят крупнейшие самолёты, вертолёты и беспилотники, а вскоре начнут выпуск двигателей.

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В Казани стартовал авиапраздник «Я выбираю небо»
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