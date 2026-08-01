В Нижнекамске не выявили загрязнений воздуха после пожара на НКНХ

По данным Минэкологии РТ, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе Нижнекамска и района за 31 июля не зафиксировано. Контроль вёлся круглосуточно: на семи стационарных постах (пять — на территории НКНХ, два — в городе и селе Прости), а также передвижной лабораторией на границах санитарно-защитных зон и в жилых кварталах.

Анализ проб по бензолу, диоксиду азота, сероводороду и другим веществам показал соответствие нормативам. Экологическая обстановка признана стабильной.