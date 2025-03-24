«Ак Барс» на 19-м месте в списке самых посещаемых клубов Европы

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Спорт
24 марта 2025  16:54

Как сообщает портал Metaratings.ru, 6 клубов из КХЛ попали в топ-20 самых посещаемых в Европе. Казанский «Ак Барс» занял 19-е место со среднем показателем посещаемости 8140 зрителей. Всего на 10 зрителей его обогнал «Салават Юлаев», расположившийся на 18 месте рейтинга.

Помимо «Ак Барса» в двадцатку попали: «СКА», «Динамо» Минск, «Сибирь», «Авангард» и «Салават Юлаев». Коллектив из Санкт-Петербурга занял второе место в рейтинге с показателем 17648 зрителей. А первое место досталось немецкому клубу «Кёльн».

Напомним, сегодня Раис РТ проводил встречу с игроками и тренерами казанской команды перед началом плей-офф.

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