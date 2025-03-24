Раис РТ встретится с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф Кубка Гагарина

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Город
24 марта 2025  08:54

Сегодня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов посетит «Татнефть Арену», чтобы встретиться с тренерами и игроками хоккейного клуба «Ак Барс». Традиционная встреча пройдет накануне старта плей-офф Кубка Гагарина, где казанская команда начнет борьбу за главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Такие встречи с участием главы республики стали доброй традицией. Рустам Минниханов дважды в сезоне общается с командой – перед началом регулярного чемпионата и перед стартом плей-офф. Третья встреча обычно происходит в случае, если «Ак Барс» завоюет медали или Кубок Гагарина.

После общения с Раисом команда проведет открытую тренировку для представителей СМИ. В рамках мероприятия тренерский штаб и игроки ответят на вопросы журналистов, касающиеся подготовки к решающим матчам сезона.

Напомним, «Ак Барс» в первом раунде плей-офф встретится с «Автомобилистом». Серия стартует 26 марта в Екатеринбурге.

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Раис РТ встретится с «Ак Барсом» перед стартом плей-офф Кубка Гагарина