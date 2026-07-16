«Ак Барс» объявил об уходе нападающего Александра Барабанова

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Спорт
16 июля 2026  13:01

Казанский хоккейный клуб официально подтвердил расставание с форвардом Александром Барабановым – контракт с игроком истёк, и он продолжит карьеру в другой команде КХЛ, сообщили в пресс-службе «Ак Барса».

 Фото: соцсети ХК «Ак Барс»

Барабанов выступал за казанцев с лета 2024 года, вернувшись из Северной Америки. В прошлом сезоне регулярного чемпионата он набрал 51 очко (21 шайба + 30 передач) в 64 матчах, а в плей-офф добавил 16 баллов (6 голов + 10 передач) в 20 играх. В клубе поблагодарили хоккеиста за игру и пожелали удачи. Новый клуб Барабанова пока не называется.

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