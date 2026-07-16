В Нижнекамском районе обнаружили свыше 10 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли

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Республика
16 июля 2026  13:21

В Нижнекамском районе Татарстана в ходе операции «Мак-2026» сотрудники полиции обнаружили на участке местного жителя обширные заросли дикорастущей конопли площадью около гектара. Высота растений достигала 140 сантиметров.

63-летнему владельцу земли вынесли официальное предупреждение и обязали уничтожить наркосодержащие растения. В противном случае ему грозит административный штраф. В МВД напомнили, что землевладельцы обязаны самостоятельно уничтожать дикорастущие наркотикосодержащие растения на своих участках – непринятие мер влечёт ответственность. Ход исполнения предписания взят на контроль.

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В Нижнекамском районе обнаружили свыше 10 тысяч квадратных метров дикорастущей конопли
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