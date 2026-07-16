В Татарстане на нацпроекты с начала года направлено 20,6 млрд рублей

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Республика
16 июля 2026  11:33

По данным Минфина РТ, за первое полугодие 2026 года на реализацию национальных проектов израсходовано 20,6 миллиарда рублей – это 38% от годового объёма в 53,8 миллиарда. Из общей суммы 28,8 млрд – федеральные средства, 25 млрд – республиканские.

Лидером по объёму финансирования стал нацпроект «Семья» – 8,4 млрд (47% от плана). На «Молодёжь и дети» направлено 4,2 млрд (55%), на «Инфраструктуру для жизни» – 3,8 млрд (19%). Полностью исполнен проект «Беспилотные авиационные системы» – освоено 2 млрд рублей, что составляет 100% от запланированного. Всего в 2026 году в республике реализуется 11 нацпроектов. Финансирование остальных направлений продолжается в плановом режиме.

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