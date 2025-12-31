Александр Большунов может вернуться на соревнования в середине января в Казани

news_top_970_100
Спорт
31 декабря 2025  19:22

Знаменитый российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, пропустивший недавние старты из-за проблем со здоровьем, с большой вероятностью вернётся в строй уже в середине января. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

По словам наставника, возвращение спортсмена на трассу запланировано на шестой этап Кубка России, который пройдёт в Казани с 15 по 18 января. Окончательное решение будет зависеть от физического состояния самого лыжника.

Большунов был вынужден отказаться от участия в пятом этапе Кубка страны в Кирово-Чепецке и в «Гонке чемпионов» в Рязани. Возможный старт одного из самых титулованных отечественных спортсменов в Татарстане станет ключевым событием этапа и значительно повысит интерес к соревнованиям.

news_right_column_240_400
Новости
Александр Большунов может вернуться на соревнования в середине января в Казани
В Мамадыше стартовал горнолыжный сезон на новом курорте «Вятка»
В РТ с 2026 года ужесточат требования к рекламе банкротства
Расписание работы медицинских учреждений Казани в праздничные дни
ОАК перераспределит 2,6 млрд рублей на доработку МС-21 и Ту-214
В Татарстане создана межведомственная группа для развития халяль-индустрии
Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Татспиртпрома» компанией «Росспиртпром»
Стало известно расписание работы общественного транспорта в Казани в новогодние праздники