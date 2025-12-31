Александр Большунов может вернуться на соревнования в середине января в Казани

Знаменитый российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, пропустивший недавние старты из-за проблем со здоровьем, с большой вероятностью вернётся в строй уже в середине января. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

По словам наставника, возвращение спортсмена на трассу запланировано на шестой этап Кубка России, который пройдёт в Казани с 15 по 18 января. Окончательное решение будет зависеть от физического состояния самого лыжника.

Большунов был вынужден отказаться от участия в пятом этапе Кубка страны в Кирово-Чепецке и в «Гонке чемпионов» в Рязани. Возможный старт одного из самых титулованных отечественных спортсменов в Татарстане станет ключевым событием этапа и значительно повысит интерес к соревнованиям.