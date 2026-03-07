В Иннополисе к 2040 планируют запустить скоростной трамвай и канатную дорогу

Генеральный план города-спутника Казани, проходящий антикоррупционную экспертизу, предполагает активное развитие инфраструктуры до 2040 года. Ключевым проектом станет скоростная трамвайная линия длиной почти 8 километров, которая соединит новые жилые районы с существующей сетью.

В западной части Иннополиса, у берега Свияги, появится подвесная канатная дорога (1,71 км) и пристань – они могут стать как транспортным решением, так и туристическим объектом. Также в планах – строительство 27 км новых дорог и двух мостов.

Население города к 2040 году должно вырасти почти в девять раз. Жилой фонд увеличится с 121,8 тыс. до 835,2 тыс. кв. метров, а площадь жилой застройки – с 27 до 357 гектаров. Под индивидуальное строительство выделят 231 участок.

Социальная инфраструктура также шагнет вперед: в городе появятся шесть школ (более чем на 10 тысяч мест) и шесть детских садов (почти на 4 тысячи воспитанников). Для сравнения: сейчас работают две школы и два детсада.