В Казани спустя 22 года вернут на место бюст Карла Маркса

Бронзовый бюст философа, демонтированный в 2004 году при реконструкции улицы Петербургской, установят в сквере на одноимённой улице. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Памятник признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был создан в 1949 году и первоначально находился на пересечении нынешних улиц Петербургская и Айдинова. В советское время его поставили на госохрану как памятник всесоюзного значения.

Долгие годы бюст хранился в запасниках. Вопрос о его возвращении поднимался не раз. В итоге власти совместно с экспертами выбрали новое место — сквер на улице Карла Маркса, разработали проект перемещения и получили положительное заключение историко-культурной экспертизы.

В ближайшее время проведут установку скульптуры и благоустройство прилегающей территории, после чего состоится торжественное открытие. Председатель комитета Иван Гущин назвал возвращение памятника актом исторической справедливости и важным шагом в сохранении наследия.