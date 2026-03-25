Герой России, генерал-полковник Александр Лапин заявил о необходимости защиты молодых людей страны от негативного воздействия из недружественных государств. Об этом он рассказал «Татар-информу» по итогам круглого стола, прошедшего в рамках отчетно-программного форума партии «Единая Россия».

Мероприятие было посвящено использованию опыта ветеранов специальной военной операции в науке, образовании и воспитании молодежи. Основное внимание участники уделили вопросам информационной безопасности.

«Это очень важно сегодня – оградить их от негативного влияния и направить их сознание на высокую любовь к Родине», – подчеркнул Александр Лапин.

Также на круглом столе обсуждались темы военно-патриотического воспитания с опорой на историческую память и подвиги участников СВО, наставничества ветеранов в молодежных объединениях, организации гуманитарных миссий и поддержки семей бойцов. Большую часть участников составили сами ветераны спецоперации.

«Их боевой опыт – это бесценно для выработки предложений, которые войдут в новую народную программу партии „Единая Россия“», – отметил генерал-полковник.

Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках окружного форума «Есть результат», посвященного теме «Молодежь и дети».