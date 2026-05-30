Более 120 юных предпринимателей РТ вышли в финал проекта «Школьный бизнес-старт»

В республике завершился финал проекта «Школьный бизнес-старт», собравший свыше 120 талантливых учащихся. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Финалистами стали 12 команд из Казани, Мензелинска, Буинска, Камско-Устья, Тюлячей, Тетюш, Бугульмы и Сарманова.

Школьники представили проекты от традиционных ремесел до высоких технологий: экологичная продукция, мини-роботы для детей, аксессуары с GPS-трекерами, национальная выпечка и одежда с татарским орнаментом. Победителями в трех номинациях стали команды из Мензелинска, Буинского и Сармановского районов. Они посетят технопарк «Сколково» и другие инновационные площадки Москвы. Сертификаты на развитие бизнеса получили Джалильская средняя школа №2 и казанский лицей №146.

Проект реализуется по поручению Раиса РТ третий год. За 2022–2025 годы он охватил 45,3 тыс. школьников, из них более 21 тыс. — из малых городов и сел. Организаторы отмечают, что дети осваивают финансовую грамотность, учатся презентовать идеи и защищать проекты, что помогает им в выборе профессии и формирует кадровый резерв для экономики.