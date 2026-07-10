Александр Щербина возглавил «Ирбис»

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Спорт
10 июля 2026  12:15
Автор:
Эдгар Витковский

В фарм-клубе «Ак Барса» в МХЛ произошли тренерские перестановки, сообщает пресс-служба казанцев. Клуб покинули главный тренер Максим Овчинников, тренеры Артём Гущин и Денис Худяков. Новым главным тренером назначен Александр Щербина, работавший последний сезон ассистентом Александра Степанова в «Барсе». В тренерский штаб также вошли тренер защитников Семён Рябов и тренер вратарей Эмиль Гарипов. Для экс-голкипера «Ак Барса», ставшего обладателем Кубка Гагарина в 2018 году, этот тренерский опыт станет первым в профессиональной карьере.

«Ирбис» с сезона 2021/22 не может преодолеть стадию первого раунда плей-офф. В сезоне 2022/23 команда вылетела из серии плей-ин, а на протяжении трёх последующих сезонов проигрывала в первом раунде Кубка Харламова.

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