Алексей Песошин назвал тарифное регулирование стратегическим инструментом госполитики

На заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что вопросы ценообразования в сфере ЖКХ и транспорта являются стратегическим инструментом государственной политики. По его словам, тарифы напрямую влияют на качество жизни людей и инвестиционную активность предприятий.

Песошин подчеркнул, что при формировании тарифов необходимо находить баланс между социальной справедливостью для населения и экономической устойчивостью для компаний. Особое значение он придал открытости информации: «Граждане и бизнес должны понимать, из чего складывается тариф, какие факторы влияют на его изменение. Это вопрос доверия к власти».

Глава правительства обратил внимание на проблему в районах с активным строительством жилья, где новые объекты не имеют официального технологического подключения к сетям. Он потребовал, чтобы все новые дома подключались по утверждённым тарифам, подчеркнув, что это вопрос не только справедливости, но и технической безопасности.

По данным председателя Госкомитета Рената Гайнутдинова, в 2025 году ведомством было принято 995 тарифных решений, охватывающих более тысячи предприятий. Общий объём регулируемой выручки составил 233 миллиарда рублей, или 4% от валового регионального продукта республики.