Татарстан отправляет в Саудовскую Аравию экспериментальный газон

Республика
4 марта 2026  10:43
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

В конце января специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан провели необычную экспертизу. Они исследовали 200 образцов газонной травы, выращенной на специальном гидрогелевом грунте. Общий вес партии - 90 килограммов, но это не просто трава, а экспериментальный продукт, который впервые отправляют за границу - в Саудовскую Аравию.

Фото: пресс-служба ФГБУ ЦОК АПК в Республике Татарстан

Вырастили газон в Казани сотрудники Института прикладных исследований Академии наук Татарстана. Ученые занимаются органическим земледелием и разработали уникальную почвенную конструкцию, которая позволяет выращивать траву более эффективно и безопасно.

Перед отправкой продукцию проверили по всем правилам страны-импортера. Эксперты искали в образцах карантинных вредителей, гельминтов и опасные сорняки. Ничего из запрещенного правилами не нашли. Заключение лаборатории подтвердило: газон чистый и безопасный. После выдачи в Управлении Россельхознадзора по Татарстану фитосанитарного сертификата продукция отправляется на Ближний Восток.

Кстати, технология, по которой выращен этот газон, - не просто забава для ученых. Разработка почвенных конструкций и новых видов покрытий - важное направление в агронауке, которое называют умным земледелием. Такие методы позволяют решать серьезные проблемы: меньше лить химических удобрений и не загрязнять водоемы. Так что маленькая партия травы может открыть большие перспективы.

