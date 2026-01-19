Архивы Татарстана перешли на новый порядок приема обращений граждан

Архивная служба Татарстана изменила порядок приема обращений граждан в связи с обновлением федерального законодательства. Теперь официальные запросы принимаются только с подтвержденной личностью заявителя.

Как пояснили в Госкомитете РТ по архивному делу, переход на идентифицированные обращения через портал Госуслуг должен повысить защиту персональных данных и прозрачность рассмотрения заявлений. Электронная почта больше не используется для обращений, которые подлежат обязательному ответу по закону, оставаясь лишь средством общей переписки.

Подать запрос можно через интернет-приемную на официальном сайте ведомства, а также по почте или телефону. Социально-правовые вопросы, связанные со стажем, зарплатой или наградами, теперь направляются напрямую в Социальный фонд России через единую цифровую платформу.

В ведомстве подчеркнули, что новая система ориентирована на более безопасное и удобное взаимодействие с гражданами и ускорение обработки обращений.