Авария на водопроводе на Чехова в Казани оставила без воды несколько домов

В Казани в ряде жилых домов на улицах Чехова и Волкова временно прекращено водоснабжение. Причиной послужила авария на трубопроводе, расположенном по адресу: ул. Чехова, 4В. Как сообщили в МУП «Водоканал», повреждённый участок магистрали был построен в 1976 году.

По данным коммунальной службы, утечка воды уже локализована. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы для полного устранения последствий аварии и восстановления подачи воды.

Временно водоснабжение отключено по следующим адресам:

Улица Волкова, дома 84 и 86;

Улица Чехова, дома 4, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в.

В местных телеграм-каналах и соцсетях появились кадры с места происшествия, на которых видно, как вода из прорвавшейся трубы затопила прилегающий тротуар. В «Водоканале» пообещали приложить все усилия для скорейшего завершения ремонтных работ.