В РТ создана межведомственная комиссия по развитию искусственного интеллекта

10 марта 2026  16:00

Раис республики Рустам Минниханов подписал указ об образовании нового коллегиального органа, который займется координацией политики в области ИИ. Решение принято во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.

Комиссия будет вырабатывать единые подходы к созданию, развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта в регионе.

Председателем назначен Рустам Минниханов. Его заместителями стали вице-премьер Шамиль Гафаров и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Ответственный секретарь — помощник Раиса РТ Альберт Нафигин.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

