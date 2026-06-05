Азат Зиганшин поздравил татарстанцев с Днём эколога и Всемирным днём охраны окружающей среды

Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан выступил с обращением к жителям региона. Слова поздравления, адресованные работникам природоохранных ведомств, ветеранам отрасли, волонтёрам, общественным деятелям и всем неравнодушным гражданам, приводит пресс-служба ведомства.

— Эта дата — напоминание о хрупкости и ценности окружающего мира, о нашей личной ответственности за каждый родник, каждое дерево, каждое живое существо, — подчеркнул Азат Зиганшин.

Особое внимание глава Минэкологии уделил необходимости беречь уникальную природу Татарстана — заповедники, национальные парки, озёра и великую Волгу.

Он поблагодарил сотрудников природоохранных структур, учёных, общественников, волонтёров, активистов, руководителей предприятий, ответственно подходящих к экологическим вопросам, и всех жителей республики, кто любит и бережёт родную землю.

— В этот праздничный день желаю всем ясного неба, чистой воды, крепкого здоровья и всех земных благ. Пусть наши общие усилия сделают мир вокруг нас лучше, чище и светлее! — говорится в тексте поздравления.