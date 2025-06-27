Благотворительную ярмарку украсит большая культурная программа

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- У нас в этом году третий опыт проведения Воскресенско-Тихоновской ярмарки. У этой ярмарки всегда было свое лицо, своя особая культурологическая, смысловая, духовная и очень социальная благотворительная направленность. Это связано с памятью о древнем святителе Тихоне Амафунтском, который умер в начале V столетия. Именно в честь него была освещена надвратная церковь Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, который сегодня является архиерейским подворьем. Святой Тихон считался покровителем сельского хозяйства, - рассказал настоятель Новоиерусалимского архиерейского подворья иеромонах Роман Модин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». - В дореволюционной России 29 июня традиционно отмечался Тихоновский день. Он был как бы своеобразным апогеем проходившей до него десятидневной большой сельскохозяйственной ярмарки, в которой участвовали ремесленники и фермеры всех близлежащих районов. Венцом этого праздника была Божественная литургия, которую совершал казанский митрополит. Наша ярмарка пока проходит один день, формат у нас более скромный, но тем не менее впечатления от двух прошедших ярмарок у людей остались очень хорошие. И в этом году мы тоже порадуем прихожан, казанцев и гостей нашего города интересной программой.

Воскресный день начнется с торжественной литургии в храме Новоиерусалимского подворья. После богослужения и крестного хода гости смогут побывать на самой ярмарке, экскурсиях по территории монастыря, которые проведут профессиональные гиды. Хедлайнерами большой концертной программы станут Государственный камерный хор РТ под руководством народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой, Капелла Дмитрия Железнова. На территории подворья находится Центр грузинской духовной культуры, и зрителей ждут выступления ансамбля кавказского танца «Оцнеба» и ансамбля грузинского танца «Колха». В праздничной программе примет участие фронтовая бригада волонтеров СВО «Хорошее настроение». Также будут работать мастер-классы по народным ремеслам, разнообразная познавательная и развлекательная программа подготовлена для детей.

Помощник настоятеля Новоиерусалимского подворья Анна Хасанова отметила, что святитель Тихон при жизни помогал тем, кто оказался в трудной ситуации, и при подворье действует сестричество милосердия, в которое входят более 150 человек: сестры милосердия, добровольные помощники. Сестры ухаживают за одинокими пожилыми людьми, помогают казанским хосписам и военному госпиталю при Республиканской клинической больнице. На ярмарке они будут угощать гостей архиерейской ухой, монастырской похлебкой, расстегаями.

Экскурсовод Ирина Девятаева рассказала, что парк Новоиерусалимского монастыря - настоящее достояние Казани. Парк сохранился, несмотря на все испытания, и именно здесь растет старейшее дерево нашего города. Эту сосну, по преданию, посадила сама Екатерина Великая, когда посетила монастырь во время своего визита в Казань в июле 1767 года. Это историческое место хранит много легенд и загадок. И горожане заново сейчас открывают для себя этот удивительный, красивый уголок Казани. Новоиерусалимское подворье достойно того, чтобы о нем знали не только прихожане и местные жители, но и гости нашего города.