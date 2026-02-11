Более 1700 детей в Татарстане сохранили семьи благодаря проекту «Точка трезвости»

За десятилетие работы республиканского проекта «Точка трезвости» 1728 несовершеннолетних не попали в сиротские учреждения и остались с родителями. Об этом сообщила главный психиатр-нарколог Минздрава РТ Резеда Хаева.

Участниками инициативы стали 201 женщина и 27 мужчин, включая девять супружеских пар. Некоторые из них ранее уже были лишены родительских прав и обратились за помощью для их восстановления.

Среди острых социальных проблем таких семей Хаева выделила отсутствие работы, долги по ЖКХ и неполучение выплат. Также у многих детей наблюдались пропуски образовательных учреждений.