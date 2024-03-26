Более 298 тысяч листов нетрудоспособности с начала года оплатило Отделение Соцфонда РФ по РТ

Отделение Социального фонда РФ по РТ начала года осуществило более 298 тысяч выплат по листкам нетрудоспособности, оформленным в электронной форме. Всего на эти цели направлено 4 миллиарда рублей.

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Республика
26 марта 2024  13:11
Автор:
Ольга Иванычева

«Больничный лист» - документ, подтверждающий, что вы болеете или ухаживаете за больным близким родственником, не можете вести трудовую деятельность и вам положено пособие по временной нетрудоспособности.

Напомним, что с 2022 года листки нетрудоспособности в России выдаются электронно. Благодаря им взаимодействие между пациентами, врачами и работодателями стало проще и быстрее.

Компании получают данные о больничных листах работников в цифровом виде, что снижает объем бумажной работы и вероятность сделать ошибку при заполнении сведений. Работники в свою очередь получают выплаты по листкам нетрудоспособности без обращений и подачи каких-либо документов. После того как медицинская организация закрывает больничный, а в Социальный фонд от работодателя приходят необходимые сведения, пособие назначается в течение 10 дней.

- Данные о больничном листе доступны в личном кабинете на портале госуслуг. Татарстанцы могут отслеживать сведения об открытии больничного листа, его продлении, закрытии, размере пособия и прочей информации », - отметил Управляющий Отделением Социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона Единого контакт-центра СФР: 8 800 1-00000-1 (звонок бесплатный).

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