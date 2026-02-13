Более 300 татарстанских студентов из многодетных семей уже получили компенсацию за учебу

С сентября 2025 года в республике начала действовать новая мера поддержки в рамках нацпроекта «Семья». Многодетные семьи могут вернуть часть средств, потраченных на обучение детей в ссузах.

Компенсация в размере 30% от фактически уплаченной суммы полагается семьям с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Выплата предоставляется на каждого ребенка, если в семье одновременно учатся двое и больше. Обязательное условие — колледж, училище или техникум должен находиться на территории Татарстана.

По данным Минтруда РТ, получателями выплаты уже стали 325 человек, из них 100 — в текущем году.

Для оформления компенсации необходимо обратиться в районное отделение Республиканского центра материальной помощи с заявлением, копией договора на обучение, документами об оплате и справкой, подтверждающей очную форму.