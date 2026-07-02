Будущее начинается с выбора: в РТ стартовал проект для 43 тысяч молодых избирателей

В Казани открылся информационный центр «Точка выбора». В 2026 году впервые проголосуют 43 тыс. молодых жителей Татарстана — такие данные привёл председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Как вовлечь молодёжь в политическую жизнь и зачем нужны такие площадки, обсудили эксперты на заседании республиканского Экспертного клуба.

Евгения Храмова, доцент КФУ и кандидат политических наук, отметила, что Татарстан остаётся одним из флагманов в политическом просвещении молодёжи. По её словам, «Точка выбора» становится полноценным институтом социализации — наравне со школой, вузом и семьёй. Здесь ребята не просто слушают, а могут задать вопросы экспертам и обсудить политическое будущее страны, которое им предстоит строить.

Ольга Павлова, член Общественной палаты РФ и заслуженный тренер России, подчеркнула: для тех, кто впервые придёт на выборы в Госдуму, это не просто новое право, а первый опыт личной ответственности за будущее республики и страны. Она высоко оценила, что избирательная система делает ставку на открытый диалог. «Точка выбора» помогает доступно объяснить процедуры, познакомить с сервисами и снять барьеры. Сегодняшняя молодёжь требовательнее относится к качеству управления и быстрее реагирует на перемены, поэтому говорить с ней нужно честно и на понятном языке. Первый поход на участок должен стать осознанным шагом гражданина, понимающего, что будущее складывается из личного выбора каждого.

Руководитель «Молодой гвардии» в Татарстане Руслан Шигабуддинов выразил радость, что проект «Точка выбора» реализуют в год такого массового «омоложения» электората. Информационные площадки наглядно объясняют новые сервисы, помогают молодым людям чувствовать себя увереннее при голосовании. Он поблагодарил организаторов и волонтёров.

Блогер Алина Гималтдинова добавила, что для молодёжи особенно важны понятные форматы общения о выборах. Ребята должны не только иметь право голоса, но и понимать, как работают избирательные процессы. Проекты вроде «Точки выбора» выстраивают открытый диалог и делают участие в общественной жизни более осознанным. Чем больше молодых людей вовлечены в жизнь республики и страны, тем сильнее гражданское общество, заключила она.