В Татарстане 26 июля ожидается 36-градусная жара без осадков

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Республика
26 июля 2026  10:45

Сегодня, 26 июля, в республике установится аномально жаркая погода. По данным Гидрометцентра РТ, днем воздух прогреется до +31…+36 градусов, в Казани — до +32…+34. Ночью столбики термометров покажут +17…+23.

Переменная облачность, возможные ночью кратковременные дожди и грозы к дню прекратятся. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. Сильных усилений, как прошлой ночью, не ожидается.

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В Татарстане 26 июля ожидается 36-градусная жара без осадков
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