В Татарстане 26 июля ожидается 36-градусная жара без осадков

Сегодня, 26 июля, в республике установится аномально жаркая погода. По данным Гидрометцентра РТ, днем воздух прогреется до +31…+36 градусов, в Казани — до +32…+34. Ночью столбики термометров покажут +17…+23.



Переменная облачность, возможные ночью кратковременные дожди и грозы к дню прекратятся. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с, с порывами до 14 м/с. Сильных усилений, как прошлой ночью, не ожидается.