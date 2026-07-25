В РТ впервые за долгие годы разрешили охоту на бурого медведя

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Республика
25 июля 2026  16:34

Глава республики Рустам Минниханов подписал указ о лимитах добычи охотничьих ресурсов на сезон 2026–2027 годов, который стартует 1 августа. В перечень разрешённых животных впервые за длительное время включён бурый медведь.

Общий лимит — 7 особей, которые распределены по трём угодьям. В Мамадышском районе, на территории «Албаевского» (17,2 тыс. га), разрешена добыча одного зверя. Два участка в Рыбно-Слободском районе — «Камский берег» (12,2 тыс. га) и «Камский берег 2» (14,2 тыс. га) — получили квоты на двух и четырёх медведей соответственно. По данным властей, в республике обитает около 90 особей этого вида.

Документ также устанавливает лимиты на лося (1057), сибирскую косулю (1063), благородного и пятнистого оленя (12 и 21 особь), рысь (4) и барсука (217).

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