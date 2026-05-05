Бухгалтер из Лаишевского района потеряла более миллиона рублей, поверив в лёгкий заработок

5 мая 2026  13:27
Владислав Косолапкин

33-летняя жительница Лаишевского района, работающая бухгалтером, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщает МВД по РТ. Женщина рассказала, что летом прошлого года ей начали поступать звонки от неизвестных, которые предлагали дополнительный заработок. Злоумышленники убеждали её переводить деньги на определённые счета и абонентские номера, обещая, что со временем вложения начнут приносить прибыль.
Поддавшись на уговоры, потерпевшая в течение года перечислила аферистам 1 145 000 рублей. Никакой прибыли она так и не получила, и решила обратиться за помощью в полицию.
Возбуждено уголовное. МВД Татарстана предупреждает: не вступайте в разговоры с незнакомцами на темы доходности вкладов, инвестиций и других финансовых вопросов. Лёгких денег не бывает. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть.
 

