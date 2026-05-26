В Казани составили расписание летних отключений горячей воды

В столице Татарстана с 16 июня по 3 июля временно прекратится подача горячего водоснабжения в домах, подключенных к сетям «Татэнерго». Причина — гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей. Всего под отключение попадают порядка 930 многоквартирных домов.

В мэрии предупредили, что сроки могут быть скорректированы. Жителей просят следить за объявлениями на информационных стендах в подъездах. При признаках повреждения коммуникаций звоните на круглосуточную линию «Казанских тепловых сетей»: +7 (800) 234-82-43.

Полный список адресов:

С 16 по 19 июня

ул. Баумана, 36;

ул. Бехтерева, 9, 9а;

ул. Большая Красная, 8, 22, 32/15;

ул. Дзержинского, 11а;

пер. Дуслык, 6;

ул. Жуковского, 29;

ул. Исхаки, 8а;

ул. Карла Маркса, 16а;

ул. Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

ул. Комсомольская, 1 корп.1-6, 2;

ул. Коротченко, 22;

ул. Красносельская, 51/4;

ул. Лобачевского, 10а;

ул. Ломжинская, 1, 3, 5, 7;

ул. Минская, 6, 8, 10, 12, 16, 18;

ул. Односторонка Гривки, 10, 48;

пр. Победы, 57а, 57б, 57в, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 корп.1-3, 139а корп.1-2, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 160, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 184, 186, 190, 192;

ул. Право-Булачная, 47, 51;

ул. Родины, 29, 31, 33, 37;

ул. Сабира Ахтямова, 1 корп.1-3;

ул. Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

ул. Седова, 20а, 20б, 20в;

ул. Тельмана, 40, 42;

ул. Чернышевского, 32 корп. 1-3, 33;

ул. Шахиди, 1/15;

ул. Япеева, 10, 16;

ул. Яруллина, 6.

С 16 по 30 июня (1-я часть)

ул. Петербургская, 64, 65а;

ул. Полушкина, 1, 4, 6;

ул. Промысловая, 5;

ул. Роторная, 27б, 27в, 27е, 27д;

ул. Садыковой, 20, 22;

ул. Сайдашева, 19;

ул. Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

ул. Сафьян, 6/8, 8;

ул. Спартаковская, 35, 84 корп.1, 87, 88б, 89;

ул. Татарстан 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68, 70, 72;

ул. Техническая, 35, 39а, 39б;

ул. Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Тихомирнова, 19;

ул. Тулпар 4, 5, 7;

ул. Тыныч, 1, 3, 8;

пр. Универсиады, 10, 12, 14, 16;

ул. Университетская, 4/34;

ул. Файзи 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 17;

ул. Фатиха Карима, 2/22, 9, 26;

ул. Хади Такташа, 41, 79, 99, 105, 119, 121, 123, 123а, 123б, 127;

ул. Хасанова, 13, 13а;

ул. Шаляпина, 14/83, 26, 26а;

ул. Шарифа Камала, 4;

ул. Шейх-Али, 1 корп.1;

ул. Шоссейная, 57;

пер. Щербаковский, 7;

ул. Ярдем, 23, 25;

ул. Яшь Кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

С 16 по 30 июня (2-я часть)

ул. Авангардная, 54, 87, 88, 89, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б корп.1-2, 185, 187;

ул. Агрономическая, 4, 6, 14, 18, 20;

ул. Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

ул. Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

ул. Бигичева, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

ул. Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/2;

ул. Бутлерова, 6;

ул. Бухарская, 32 корп.1-3;

ул. Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

ул. Вишневского, 29/48;

ул. Габдуллы Тукая, 57, 57а, 75г, 102, 106а, 110; ул. Галиаскара Камала, 18, 39, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Гаспринского, 29, 31;

ул. Гвардейская, 31;

ул. Глазунова, 6, 8 корп.1-2, 10;

ул. Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 корп.1-2, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22б, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

ул. Достоевского, 50, 52, 57, 66;

ул. Еники, 17б;

ул. Жиганова, 2а;

ул. Зайни Султана, 8;

ул. Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 корп.1-2, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

ул. Зинина, 24, 34;

ул. Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

пр. Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, 30, 32, 32б, 34, 34а, 34б, 34в;

ул. Кариева, 3, 5, 6, 7, 8, 10;

ул. Качалова, 76, 77;

ул. Каюма Насыри, 42, 44;

ул. Крутая, 2;

ул. Кулагина, 4, 5 корп.1, 6, 6а, 8, 8а;

ул. Курская, 18, 20, 23, 25, 27;

ул. Кутуя, 86 корп.5, 86а, 110, 110а, 110б, 110д корп.1-3, 110е;

ул. Лево-Булачная, 50а, 50, 56;

ул. Магистральная (Азино-1), 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

ул. Магистральная, 4а, 22а, 34, 34 корп.1;

Мамадышский тракт, 8, 10;

ул. Минуллина, 8а, 8б, 8в;

ул. Модельная, 8, 10;

ул. Назарбаева, 9, 10, 12, 12в, 35 корп.1, 47/113, 60, 60а;

ул. Нариманова, 50, 52, 66а, 68;

ул. Новоселья, 4, 6, 10;

ул. Островского, 103, 107, 110, 114, 116;

ул. Павлюхина, 37, 99б, 102а, 104а, 104б, 108б, 110а, 110в, 110г, 114 корп.2, 118, 128;

ул. Парижской Коммуны, 19.

С 16 июня по 3 июля

ул. Дуслык 4, 6;

Мамадышский тракт, 34, 36;

ул. Туганлык 1, 3, 10, 12.

С 30 июня по 3 июля (1-я часть)

ул. Абсалямова, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39;

ул. Адоратского, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 4, 4а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Амирхана, 2, 2а, 4а, 5, 6, 8а, 10, 10а корп.1-2, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71;

ул. Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

ул. Баруди, 11, 13, 16, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

ул. Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

ул. Беломорская, 69, 81, 83;

ул. Бичурина, 13

ул. Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

ул. Бондаренко, 4, 6, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 33, 34;

ул. Вахитова, 5 корп.2-3;

ул. Волгоградская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

ул. Восстания, 25, 67а, 80а, 82б, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121а, 123, 123а, 127, 129;

ул. Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16;

ул. 2-я Юго-Западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26, 26а, 34, 35, 36, 37, 39;

ул. Выборгская, 2, 3, 4;

ул. Горсоветская, 2а, 17 корп.1-3, 19а, 25, 29, 33, 34

ул. Гудованцева 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43 корп.1,2,4, 43в, 50а;

ул. Дежнева, 2 корп.1-2, 4 корп.1-2;

ул. Декабристов, 8, 10, 83, 85, 87, 89в, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;

ул. Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

пр. Ибрагимова, 32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 89;

ул. Калугинская, 4

ул. Козина, 2, 3а, 3б, 5, 6, 7, 8, 19;

ул. Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

ул. Коммунаров, 1/6, 2;

ул. Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

ул. Краснококшайская, 60, 75а, 84, 84а, 84б корп.1-2;

ул. Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1-4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1-2;

ул. Лаврентьева, 2, 4, 8, 10;

ул. Ленская, 10;

ул. Луговая, 54;

ул. Лушникова, 6, 8, 10;

ул. Малая Крыловка, 27;

ул. Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 30;

ул. Мусина, 1, 7, 9, 21, 23, 59а, 59б корп.1-2, 61а;

ул. Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

ул. Окольная, 28, 30, 94а корп.1-2;

ул. Пилотская, 35, 37, 39 корп.1;

ул. Ползунова, 5;

ул. Поперечно-Базарная, 57, 59, 61.

С 30 июня по 3 июля (2-я часть)

ул. Проточная, 6, 12;

ул. Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5б, 5в, 7, 7а, 7б;

ул. Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1-2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 26, 26а, 27, 28а, 29, 31, 35, 37, 41, 41а, 43 корп.1-2, 46, 48, 50 корп.1-2, 51/11;

ул. Солдатская, 3, 5;

ул. Соловецких Юнг, 1, 7;

ул. Тверская, 5, 9б;

ул. Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

ул. Хакима, 3, 5, 5а, 7, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 60, 62, 62;

ул. Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

ул. Хлебозаводская, 3, 6, 7а, 8;

ул. Четаева, 4, 5, 5а, 8, 9, 10, 11, 13 корп.1-2, 14, 14а, 14а корп.2, 20, 22, 24, 34а, 25, 27, 27а, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

ул. Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8, 12, 14, 15, 16/15, 17, 19, 20/12, 20а, 20б, 22, 23, 25, 26/5, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 61д, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 71б, 72, 73, 74, 75, 76, 77/2, 79, 81, 82, 85, 85а, 86, 86/10, 88,

ул. Чкалова, 7б;

ул. Чуйкова, 12, 14, 16, 18, 20, 52;

ул. Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

ул. Шатурская, 250

ул. Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

ул. Ютазинская, 6б корп.1-3, 14, 16, 18;

ул. Ягодинская, 25;

пр. Ямашева, 4, 6, 28, 29, 30, 31, 31а, 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1-4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 101, 103, 103а.