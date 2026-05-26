В России дали старт новому сезону марафона «Земля спорта»

Минсельхоз РФ объявил о запуске очередного сезона всероссийского марафона «Земля спорта». Мероприятие проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Его главные цели — популяризация здорового образа жизни, доступных видов спорта и активного досуга среди жителей малых городов и сельской местности. Об этом информирует пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана.

Соревнования проходят в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский финал. В Татарстане отборочные муниципальные этапы намечены на май–июнь. Региональный тур состоится 27 июня в поселке городского типа Богатые Сабы Сабинского района.

В программе марафона — активности на любой возраст: флешмобы, коллективные зарядки, сдача нормативов ГТО, силовой экстрим, турниры по волейболу и мини-футболу, семейные эстафеты, детские забеги, а также мастер-классы от профессиональных спортсменов-наставников. Участников также ждут насыщенная культурная программа и развлечения для всей семьи.

«Проект «Земля спорта» с каждым годом привлекает все больше сторонников активного образа жизни на селе. Он наглядно демонстрирует развитие массового спорта, единство и патриотизм жителей. Приглашаем всех желающих присоединиться к этому масштабному физкультурно-спортивному событию!» — отметил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.