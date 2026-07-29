Бюджет Набережных Челнов увеличен до 25,2 млрд рублей

Депутаты горсовета утвердили изменения в бюджет на 2026 год. Доходы и расходы скорректированы в сторону роста. Уточнённые расходы составят 25,238 млрд рублей, дефицит в 204 млн рублей покроют за счёт остатков на начало года.

Как пояснил мэр Наиль Магдеев, увеличение связано с поступлением средств из республиканского бюджета и использованием собственных остатков. Часть денег направят на приобретение автобусов «Нефаз» по лизинговой программе — город и республика выделяют по 1 млрд рублей. Остальное пойдёт на текущие обязательства и развитие транспорта.