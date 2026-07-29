В РТ выявлено 875 нарушений при капремонте домов в 2026 году

В программу капитального ремонта на этот год включены 813 домов, на которые направлено 11,1 млрд рублей. Запланированы работы по крышам, фасадам, инженерным системам, замена 124 лифтов старше 25 лет — все такие лифты должны обновить к 2030 году.

При проверках выявлены многочисленные дефекты: штукатурка вместо замены дымоходов, отсутствие теплоизоляции, экономия на крепежах, неукреплённые фундаменты, плохая тяга в вентиляции. Всего зафиксировано 875 нарушений (против 2,4 тыс. в 2025 году). Штрафов наложено на 920 тыс. рублей. Проверено 626 домов.

Готовность программы — 60%. Лучшие показатели у Актанышского (100%), Алексеевского (99%), Набережных Челнов (76,9%), Казани (61,8%) и Нижнекамского (54,1%) районов. Все объекты должны сдать до 1 декабря.

С начала года зафиксировано 141 отравление угарным газом — из-за старых колонок, герметичных окон и неисправной вентиляции. В 141 доме вентиляцию восстановят до конца года. Обращений граждан стало на 32% меньше, чем в прошлом году.