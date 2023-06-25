Карта из чак-чака, 25 рецептов блинов и сомы: Сабантуй в Казани собрал все районы Татарстана

11 околотков в Мирном

В Казани, как обычно, с размахом отметили Сабантуй. Праздничные мероприятия длились три дня, начиная с 21 июня. Финальные мероприятия прошли 24 июня на трех городских площадках: на озере Лебяжьем и в березовых рощах поселков Дербышки и Мирный. Корреспондент «КВ» побывал на последней локации и попытался увидеть и услышать чуть больше, чем обычный гость праздника. Тем более для него это было посещение подобного торжества.

Увиденное в поселке Мирный с первого взгляда не оправдало представлений. В лучшую сторону, конечно.

«Березовая роща» оказалась подобием татарской деревни, на улочках которой шли непрерывающиеся ни на секунду гуляния – это 11 подворий районов Татарстана представляли свои творческие, кулинарные и ремесленные силы. В этом году, как анонсировали организаторы, концепцию празднования посвятили древним обрядам и обычаям татар.

Арский район с порога увлекал в вихрь танца под разухабистые переборы двух баянов. Фото: © Дмитрий Сивков

И действительно, куда бы гости Сабантуя ни заглянули, становились не только зрителями ярких творческих выступлений, но могли и изучить элементы татарского танца, и узнать секреты национальных блюд, ремесел и народных игр, и принять участие в мастер-классах.

Но пройдемся по подворьям по порядку, и попробуем разглядеть в каждом из них свою изюминку. Хотя к местам, где были представлены районы, показалось, больше бы подошло старинное русское слово околоток, обозначающее в разговорном языке окружающую местность, окрестности. Действительно, представленное муниципалитетами выходило за рамки понятия двор.

Игрушки от красавицы из Буинского района. Фото: © Дмитрий Сивков

Ичиги за 15 тысяч и треугольники бесплатно

Арский район с порога пытается завлечь в вихрь танца под разухабистые переборы двух баянов. Не всем удается пройти мимо.

Торговые ряд открывает различная кожаная обувь, от строгих черных мужских полуботинок до женской обувки веселых расцветок. Разноцветный товар шьет на дому индивидуальный предприниматель Резеда Хабриева. Сама она не смогла приехать в Казань, поэтому ее продукцию предлагает Гульназ Камалова, директор Арского историко-этнографического музея «Казан арты». Царственно среди выкладки смотрятся сапоги из разноцветной кожи.

Это ичиги, – поясняет Резеда Хабриева. – Не дешевые – 15 тысяч. Товар специфичный, да и обувь не универсальный товар, не каждому подойдет. Обычно контакты берут. Много раздала уже, очень многие интересуются. А это главное – продвигать наших мастеров.

Гульназ Камалова, директор Арского историко-этнографического музея, показывает ичиги ручной работы своей землячки Резеды Хабриевой. Фото: © Дмитрий Сивков

Неподалеку кулинарный прилавок. Правда, он уже не может порадовать взгляд тех, кто успел проголодаться: доски и скалки в муке, пустое сито, сложенные друг в дружку миски со следами теста и начинки. Здесь хозяйничают представители Арского аграрного колледжа Альбина Аскарова и Лилия Гарифуллина, преподаватели технологии продукции общественного питания.

Рассказывают, что сегодня в роли студентов выступили гости Сабантуя. Их учили делать треугольники, которые затем отправлялись в печь и возвращались их авторам уже в готовом виде с пылу-жару. Мастер-класс был бесплатным, оттого желающих набиралось по четыре человека на одно место. Всего же изготовили и съели 250 треугольников.

Преподаватели Арского аграрного колледжа довольны – их гости изготовили и съели 250 треугольников. Фото: ©

Неподалеку прямо на свежей кошенине наблюдается отличная натура для картины «Завтрак на траве», только куда более пристойная, чем у Мане. Две женщины в национальных и весьма искусных костюмах, которые выдают в них причастность к творчеству, расположились перекусить.

И действительно, это оказались служительницы Мельпомены из Казанского татарского государственного театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева, заслуженные артисты РТ Алсу Файзуллина и Фирюза Зинатуллина. Вот только на Сабантуе они не в качестве участников, а – обычных гостей. Просто откликнулись на просьбу организаторов посетить торжество в национальных костюмах или добавить элементы татарской культуры в свой образ.

Заслуженные артисты РТ прибыли в соответствующих празднику костюмах. Фото: © Дмитрий Сивков

«Абсолютный чемпион» в 173 кг

Оставалось лишь пожелать приятного аппетита и следовать дальше. На очереди Зеленодольский район. На входе в очередной раз взгляд притягивает девичья красота. В очередной, потому что красивых женских лиц на Сабантуе наблюдалась необычайная концентрация.

Янтуганова Виолетта, студентка Казанского педагогического колледжа, уроженка Зеленодольска, вместе с подругами встречают гостей. С поставленной задачей волонтеры в национальных костюмах справляются на отлично.

Виолетта Янтуганова Фото: © Дмитрий Сивков

Здесь вообще это принято. А еще и удивить стараются. Зеленодольцам это определенно удалось. На всеобщее обозрение выставлен чак-чак, да не простой, а «Абсолютный чемпион Сабантуя-2023», на его поверхности величиной с кухонный стол, изображена карта Татарстанаю О том, чем еще примечателен чак-чак рассказала Нурсина Ашрафзянова, начальник отдела продаж Зеленодольского хлебокомбината.

Оказалось сам сладкий продукт весит 173 килограмма – такое число национальностей проживает в республике, а включает в себя 4 001 625 гранул – по количеству жителей в регионе.

Нурсина Ашрафзянова, начальник отдела продаж Зеленодольского хлебокомбината, привезла на Сабантуй чак-чак весом в 173 кг с изображением карты Татарстана. Фото: © Дмитрий Сивков

Идея создать такой чак-чак пришла из администрации района, и она предложила нашему предприятию реализовать такой проект. Мы с готовностью откликнулись, – говорит Нурсина Ашрафзянова.

Сколько и каких продуктов ушло на изготовление этого шедевра кулинарного искусства?

Не считая муки, 50 килограммов меда, 1 500 яиц, 80 литров подсолнечного масла.

И во сколько обошлось? Вы как начальник отдела продаж должны быть в курсе.

Затраты составили больше 100 тысяч рублей.

Богатое угощение получилось. Сколько человек планируете им попотчевать?

Думаем, пару тысяч, как минимум.

Еще одной гастрономической фишкой зеленодольцев стала местная клубника. Казанцы привыкли видеть на рынках и полках магазинов импортную ягоду. А, оказалось, в республике, на плантациях за Раифским монастырем, свою ягоду начинают собирать уже в конце мая и сезон длится до октября. Большой стакан с помытой клубникой за 150 рублей пользовался большим спросом.

Зеленодольская клубника созревает в конце мая и радует татарстанцев до октября. Фото: © Дмитрий Сивков

Сом африканский и сноп ячменный

Рыбно-Слободкий район с самого входа оправдывает свое название. Большой плоский аквариум похож на телевизионный экран, на котором транслируется передача «В мире животных» про небольших стерлядок. Такой нехитрой картинкой, казалось бы, в наш век никого не удивишь, но это виртуальной, а живая приковывала всеобщее внимание. Особенно надолго залипали перед экраном дети.

Впрочем, их впереди ждала еще рыбалка. В большом бассейне детвора с удовольствуем рыбачила – цепляли крючками искусственных рыбок с водной поверхности, тогда как под водой плавала стайка сомов. Это создавало иллюзию настоящей рыбалки. Поймать же живую рыбу, да еще и голыми руками, можно было попытаться в специальном бассейне. Этим забавлялись в основновном мальчишки, раздевшись по пояс они с азартом, едва ли не ныряя в воду, запускали туда руки. Кто-то умудрялся ухватить сразу две рыбины.

Редко кому даже из бывалых рыбаков улыбалась такая удача. Фото: © Дмитрий Сивков

Стерлядки не наши – из Лаишево, из Рыбной Слободы привезли 60 африканских сомов, весом от 900 грамм до килограмма. Кстати, самая ходовая позиция, хорошо идет на роллы и для копчения.

Но не рыбой единой жива Рыбная Слобода. Предлагают и лесную клубнику, собранную накануне, и березовый сок – дар весеннего леса.

В Рыбной Слободе весна даром не прошла, там запаслись впрок березовым соком. Фото: © Дмитрий Сивков

Сабантуй хорош еще тем, что приближает или можно сказать, возвращает современного человека к природе, к обыкновенной в прошлом среде его обитания. Так, в околотке Алексеевского района можно было проводить ликбез по зерновым культурам, ведь сегодня мало кто из горожан сможет, к примеру, отличить ячмень от овса.

Гузель Гайнетдинову из Набережных Челнов довелось застать за фотосессией среди снопов. Тендерный специалист с родственниками специально приехали в Казань на Сабантуй.

Только в общих чертах знаю, про зерновые, и если честно, то могу только один сноп назвать. Вот это – овес, – призналась девушка.

На подворье Алексеевского района Фото: © Дмитрий Сивков

Между тем, показала она на ячмень. Пришлось объяснить, где какая культура. Неподалеку, кстати, зерновые были представлены уже в обмолоченном виде – в мешках. Подходи, смотри. Многие пытались попробовать и на вкус, узнать из чего делают каши и хлеб.

25 рецептов блинов и лук, но не репчатый

Высокогорий район с входа заставлял сглотнуть слюну. Большой стол уставлен немалым количеством разнообразных блинов.

У нас в районе 25 русских поселений и от каждого из них представлены свой вид блинов. Но это выставка, а не угощение, так что кушать не предлагаем – ничего ведь враз не останется, зато рецепты каждого блюда прилагаются тут же, – пояснила Миляша Гумерова, сотрудник отдела культуры Высокогорского района.

В пляс пустились и студенты-иностранцы КНИТУ-КАИ. Фото: © Дмитрий Сивков

Выставочный стол располагается неподалеку от главной сцены подворья, песни, звучащие с нее, не позволяют устоять зрителям на месте. В пляс пускаются не только казанцы, но и молодые люди, в которых легко угадываются иностранцы. Оказалось, это студенты Казанского авиационного института из Сирии, Афганистана, Египта и других стран.

Первый раз на таком празднике. Очень нравится ваша культура, чем-то очень близки татарские народные мотивы, – признался сириец Насыр.

Большой интерес вызвала площадка Лаишевского района, организованная Федерацией стрельбы из лука РТ. Фото: © Дмитрий Сивков

Спортивные и народные игры, немногим уступали по популярности гастрономическим и концертным площадкам. Так, большой интерес вызвала площадка Лаишевского района, организованная Федерацией стрельбы из лука РТ. Много нашлось охотников ощутить себя в роли Робин Гуда. Заинский район предоставил гостям возможность не только поболеть за участников соревнования по борьбе на поясах – куреш, но и самим овладеть азами этого единоборства, весьма популярного у тюрских народов.

На подворье Нурлатовского района точкой притяжения стало наклонное, вкопанное одним концом в землю бревно. Пройтись по качающейся при каждом шаге конструкции было нелегко, но это только раззадоривало смельчаков всех возрастов.

На подворье Нурлатовского района точкой притяжения стало наклонное, вкопанное одним концом в землю бревно. Фото: © Дмитрий Сивков

Сладкие стороны «пирамиды Хефрена»

На окраине этой большой татарской деревни под названием Сабантуй обосновался Менделеевский район. Но последний не в значении качества, наоборот, это подворье можно было сравнить с мощным, запоминающимся финишем. С первую очередь за счет насыщенности различными животными.

Гости, словно оказывались в каком-то зоопарке с сельскохозяйственным уклоном. Здесь можно было погладить довольно редкую породу собак – русскую борзую, призовых скакунов, осла рабочего по кличке Кузьма Кузьмич, рассмотреть на расстоянии вытянутой руки на овец эдильбаевской породы, куриц – чешский доминант, зааненских коз, гольштинских телят, холмогорских гусей.

Столько ласки, как в этот день, рабочий осел Кузьма Кузьмич не получал, наверное, за всю свою жизнь. Фото: © Дмитрий Сивков

Хотя доминантой, несомненно, стала пирамида. Да какая! Еще на подходе к менделеевскому околотку то и дело слышалось: «Баурсак… баурсак», и попадались люди с кушаньем округлой формы в руках. Все они, оказалось, уже отгостились у менделевцев. Действительно, при желании, никто не ушел отсюда без фрагмента сложенной из сладости пирамиды высотой куда выше человеческого роста.

И от желающих вкусить бесплатно сладкого отбоя не было. Буквально. Наседающих на раздачу, то и дело приходилось останавливать и отодвигать на исходную позицию, иначе существовала реальная угроза, что щедрых хозяев просто снесут. Хотя, судя по размеру пирамиды, ее составляющих хватить должно было всем, даже если, кто-то не насытиться и решит окунутся в толчею повторно.

Натиск желающих отведать бесплатного чак-чака то и дело приходилось осаживать, чтобы не снесли раздачу. Фото: © Дмитрий Сивков

К создателям этого супер-блюда было не подступиться, пришлось опрашивать, земляков. Из их рассказов сложилась следующая картина. То, что все называли баурсак, на самом деле оказалось чак-чаком. Форму округлых пончиков ему придали, чтобы было удобнее выложить пирамиду. Общий вес изделия полторы тонны. Его изготовили работники менделевского филиала АО «Челны-хлеб», помогали школьные повара.

Пирамида из чак-чака имела основу из ДСП и потому сохраняла свою форму даже после продолжительной раздачи. Правда, уже была похожа на пирамиду Хефрена в Египте, лишенную большей части облицовочного камня.

Заветная сладость в руках Фото: © Дмитрий Сивков

На обратном пути еще раз довелось окунуться в атмосферу деревенской улицы. Правда, в обратную строну – к выходу с майдана, люди шли уже не неспешно, насытившись яствами и пресытившись зрелищами. Но, как это бывает, скоро душа снова захочет праздника. Только ждать Сабантуя придется целый год. С одной стороны, долго, с другой – казанцам, судя по насыщенной культурной программе, скучать в этот период не придется.