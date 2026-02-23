Водитель «Лады», выехавший на встречку в Казани, скончался в больнице

Смертельная авария произошла вечером 22 февраля вблизи Берёзовой рощи. По данным Госавтоинспекции, 39-летний водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Honda Civic.

В результате ДТП водитель иномарки и её 19-летний пассажир, а также виновник аварии были экстренно госпитализированы. Несмотря на усилия медиков, спасти водителя «Приоры» не удалось — он скончался от полученных травм.

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать превышение скорости и неверная оценка дорожной обстановки. Стаж погибшего составлял 19 лет.