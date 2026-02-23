МЧС Татарстана напомнило о действиях при угрозе беспилотной атаки

Ведомство выпустило памятку для жителей республики о том, как обезопасить себя в случае появления дронов.

Если вы находитесь в здании, следует немедленно спуститься в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться нельзя. В квартире безопаснее всего укрыться в месте без окон — например, в ванной, между несущих стен. Лучше сесть на пол.

На улице нужно спрятаться в ближайшем строении или подземном переходе. Заметив летящий беспилотник, старайтесь не попадать в его поле зрения — отойдите или укройтесь.

При обнаружении обломков дрона ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Осколки могут быть опасны. Запрещено пользоваться рядом с БПЛА рациями, телефонами и GPS-устройствами — это может спровоцировать детонацию.

Фото и видео беспилотников нельзя публиковать в соцсетях: такие кадры могут помочь противнику скорректировать атаку. Если вы успели заснять дрон, передайте материалы полиции. О самом факте угрозы сообщите по номеру 112.

Чтобы оперативно получать оповещения о ЧС, в МЧС советуют установить официальное мобильное приложение ведомства.