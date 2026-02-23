Минобороны: за ночь над Татарстаном уничтожено три беспилотника

оссийские средства противовоздушной обороны в ночь на 23 февраля ликвидировали три БПЛА самолётного типа в небе над республикой. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего за прошедшие сутки над территорией России перехвачено и уничтожено 152 украинских дрона. Наибольшее количество пришлось на приграничные регионы: 65 БПЛА сбито над Белгородской областью, 35 — над Саратовской, 16 — над Крымом. По восемь беспилотников уничтожено в небе над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Краснодарским краем, столько же — над акваторией Азовского моря.

Над Волгоградской областью и Татарстаном сбили по три дрона. Ещё несколько регионов отражали единичные атаки: Курская и Липецкая области — по два БПЛА, Тульская и Тверская — по одному.