Чемпионат «Связь поколений»: бабушки и внуки осваивают цифровые сервисы вместе

В столице Татарстана на площадке IT-парка имени Башира Рамеева начался финал республиканского чемпионата по компьютерному многоборью «Связь поколений». Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова отметила, что соревнования проводятся в Казани уже во второй раз.

— Если в прошлом году участвовали 115 человек, то в этом — 180 из всех муниципальных районов и городов республики. Отрадно, что люди активного пожилого возраста не просто участвуют, а приезжают с внуками, — сказала Зарипова.

Самому возрастному участнику, Рифкату Зарипову, 84 года. А самым юным — девятилетним Исламу из Камского Устья и Софии из Сабов.

Чемпионат построен на идее взаимодействия поколений. Дети помогают бабушкам и дедушкам осваивать цифровые сервисы, а старшие участники делятся с молодёжью жизненным опытом. В ходе состязаний команды решают практические задачи: записываются к врачу, изучают основы кибербезопасности, знакомятся с новыми технологиями.

Соревнования проходят по трём основным номинациям: «Яндекс. Год единства народов России», «Работа на смартфоне. Год воинской и трудовой доблести» и «Информационная и финансовая безопасность», а также по пяти специальным, включая «Самый старший участник» и «Самый молодой участник».

Все участники получат подарочные наборы, победителям вручат специальные сертификаты. Финалисты представят республику на XVI Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдёт с 23 по 26 июня в Рязани.