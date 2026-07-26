«Рубин» проиграл «Краснодару», играя с 18-й минуты в меньшинстве

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Спорт
26 июля 2026  22:59
Автор:
Эдгар Витковский

«Рубин» начал сезон 2026/27 с домашнего поражения от «Краснодара», 1:3. Казанцы первыми повели в счёте: на 12-й минуте Мирлинд Даку откликнулся на длинную передачу вратаря Евгения Ставера, после чего переиграл голкипера «быков». На 18-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве – прямую красную карточку за отмашку получил Илья Рожков. Ещё в компенсированное к первому тайму время «Краснодар» сравнял счёт: Хуан Боселли со штрафного «прошил» стенку обороны казанцев.

На 53-й минуте Боселли заработал балл за результативность голевой передачей, он ассистировал Никите Кривцову. В добавленное время точку в матче поставил Кристиан, воспользовавшийся ошибкой в обороне «Рубина».

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