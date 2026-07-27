Мирлинд Даку вошёл в топ-3 лучших бомбардиров «Рубина» в современной истории

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Спорт
27 июля 2026  00:13
Автор:
Эдгар Витковский

Албанский форвард Мирлинд Даку, отличившийся голом в игре 1-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:3), поднялся в тройку лучший бомбардиров «Рубина» в современности. Его мяч стал 37-м в футболке казанцев, по данному показателю легионер догнал Александра Бухарова. На горизонте у Даку два рекордсмена – это Алехандро Домингес (43 гола) и Гёкдениз Карадениз (52 мяча). Примечательно, что Даку догнал по средней результативности Домингеса – оба забивали по 0,4 мяча за матч. В топ-10 лучших бомбардиров выше результативность только у Саломона Рондона: 0,43 (24 мяча в 56 играх).

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