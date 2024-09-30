Четыре новых отеля откроется в Казани

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Город
30 сентября 2024  14:52
Автор:
Эндже Гарафиева

До конца этого года в Казани планируется открыть четыре новых отеля, что увеличит номерной фонд города на 690 номеров. Об этом сообщила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

По ее словам, несмотря на проведение ремонтных работ в некоторых гостиницах, загрузка средств размещения в текущем году остается на уровне прошлого года.

С начала года Казань посетили около 3,2 млн туристов, потративших в городе более 22 млрд рублей.

Ранее мы писали, что Казань вошла в двадцатку российских городов с самыми высокими зарплатами, но уступила Челнам в темпах их роста.

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