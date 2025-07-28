Виталий Смирнов подал документы в ЦИК Татарстана на участие в выборах Раиса РТ

28 июля Центральная избирательная комиссия РТ приняла документы от Виталия Смирнова, представляющего «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость».

Как отметил председатель ЦИК Андрей Кондратьев, процедура проверки документов каждого кандидата займет до десяти дней. Комиссия тщательно изучит соответствие представленных материалов требованиям законодательства перед принятием окончательного решения о регистрации.

Ранее документы подал действующий глава республики Рустам Минниханов («Единая Россия)». Кроме этих двух кандидатов, партиями были выдвинуты два кандидата: Руслан Юсупов (ЛДПР) и Хафиз Миргалимов (КПРФ). Прием заявлений завершится 30 июля в 18:00.

Напоминаем, что 14 сентября в Татарстане пройдут выборы не только главы республики, но и более 7,5 тысяч депутатов муниципального уровня. Этот день объявлен единым днем голосования на территории региона.