Чистопольский дом начала XX века получил статус памятника архитектуры

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Республика
30 июня 2025  19:11

Двухэтажное кирпичное здание по улице Урицкого, 71 в Чистополе официально включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Такое решение принято по итогам государственной историко-культурной экспертизы, подтвердившей архитектурную ценность постройки.

Возведённый в начале прошлого века дом представляет собой характерный образец провинциального зодчества, сочетающего элементы модерна и классицизма. Несмотря на частичные изменения внутренней планировки и декора, сооружение сохранило историческую аутентичность и важную градоформирующую роль.

«Присвоение охранного статуса обеспечит сохранность этого уникального объекта и привлечёт внимание к историческому наследию Чистополя», — отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. Теперь здание получит защиту от несанкционированных перестроек и право на реставрацию за счёт бюджетных средств.

Это решение стало частью системной работы по инвентаризации архитектурных памятников республики. Параллельно в Татарстане продолжаются противоаварийные работы на других значимых объектах, включая казанский Дом общества «Мазут» XIX века.

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