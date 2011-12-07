Казанский зоопарк: в гостях у братьев шимпанзе и белых львов

Сначала отправились в гости к шимпанзе - их зовут Диджит, Тили, Пендели, Мойо, Мадшабу и Малик. Они приехали из Швейцарии, из зоопарка Walter Zoo, в начале ноября. Обезьяны молодые, общительные, любопытные, быстро наладили контакт с сотрудниками зоопарка.

В просторном вольере площадью 360 кв. м для них созданы самые комфортные условия: 22 гр. тепла, влажность воздуха 60%, деревья, канаты, выступающие в роли лиан, гамаки, подвешенные на разных уровнях. Кстати, как рассказал Фанис Вагизович, шимпанзе полюбили спать в гамаках, укрывшись одеялами. Пока они будут жить чисто мужской компанией. Самок шимпанзе в зоопарк планируют привезти года через три.

Кормят обезьян 5 - 6 раз в день. В рационе только свежие, качественные овощи, яблоки, другие фрукты, сухофрукты, орешки. Мы стали свидетелями их ланча. Кормление проходит так. Сотрудники раскладывают еду по укромным уголкам вольера, чтобы шимпанзе сами искали корм, как они это делают в природе. Дружная ватага обезьян выходит на «охоту». Они обходят свое жилище не спеша, деловой походкой. Еду находят без особого труда. Кто-то отдает предпочтение бананам, кто-то с аппетитом ест баклажан, а кому-то больше по вкусу яблоки...

Пожелав им приятного аппетита, мы отправились к белым львам. Красавцы пока находятся на карантине. Но нам разрешили познакомиться и с ними.

Крикс и Каспер - братья, родились в Крыму, в парке львов «Тайган». Им 6 лет. Они не просто львы, а настоящие цирковые артисты. Цирк приехал на гастроли в Казань в начале года. Но началась пандемия. Цирку на время карантина пришлось закрыться, и он предложил зоопарку купить этих львов.

По словам зооинженера отдела «Хищные» Натальи Петровой, Крикс и Каспер спокойные, воспитанные. К людям относятся дружелюбно. Обожают, когда их гладят, чешут за ушком. Так что проблем с ними нет.

В вольере братьев ждут две львицы - Киара и Люся. Они чуют запах львов-братьев и всем своим поведением показывают, что им не терпится с ними познакомиться.

В соседнем вольере - молодые двухлетние гепарды. Четыре брата Чил, Комо, Куатро и Чука прибыли в Казань из зоопарка французского города Монпелье по программе сохранения редких видов животных.

Совсем недавно в зоопарк поступили антилопы личи. Они пока на карантине, их адаптация проходит нормально.

Будущей весной и летом на «Реке Замбези» ожидается большое пополнение. Зоопарк готов принять пару черных носорогов, жирафов, горилл, слонов, зебр, розовых фламинго... А пока в вольере, где поселятся жирафы, установлена большая новогодняя елка. Здесь будут проходить новогодние праздники для посетителей зоопарка.

- Покупка и перевоз животных, растаможка, ветеринарный контроль - дело сложное и небыстрое. Например, переговоры по шимпанзе велись два года. У международных координаторов возникли некоторые замечания, мы их устранили и получили согласие на получение шимпанзе, - рассказал Фанис Нурмухаметов. -

Зебр планировали привезти еще в 2018 году из Техаса, но не получилось. Нам предложили зебр в Европе. Но возраст у них был почтенный, а нам нужны молодые. Нашли молодых. Фламинго должны были прибыть в Казань в конце ноября. Но отправляющая сторона не успела представить нам ветеринарный сертификат. Зимой птиц перевозить не стали, потому что в холод им будет сложно адаптироваться. Пришлось отложить приезд фламинго на весну.

По покупке слонов вели переговоры с питомником из ЮАР. В 2018 году все было решено, согласован чартерный авиарейс, но в тот момент в ЮАР возникла вспышка заболеваемости у животных, и Россия закрыла въезд из этой африканской страны. Нашли других слонов. Пандемия тоже сдвинула все сроки доставки животных. Но, надеюсь, больше срывов не будет, и к концу 2021 года состав животных «Реки Замбези» будет укомплектован полностью.