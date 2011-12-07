Соцопрос: Почти половина казанцев не против пересесть на беспилотный транспорт

Сервис по поиску работы SuperJob представил результаты исследования готовности жителей городов России пересесть на беспилотные автомобили. Казань в этом плане оказалась самым готовым к новинкам городом — 45% респондентов ответили положительно. К примеру, в Нижнем Новгороде идею поддерживают лишь 33% опрошенных.

Вместе с Казанью высокие показатели положительного отношения к беспилотному транспорту показали Екатеринбург, Челябинск, Воронеж и Уфа — 42%. А вот Волгоград выдал только 34%, что на 1% больше Нижнего Новгорода.

При этом 33% респондентов в Казани заявили, что не готовы испытать на себе эту новинку. Некоторые автомобилисты заявили, что не хотят терять удовольствие от вождения, другие пока не уверены в их безопасности и напоминают об отсутствии необходимой законодательной базы. Кроме того, для беспилотных автомобилей еще не создана инфраструктура.

В целом по стране 37% опрошенных не поддерживают идею использования беспилотного транспорта, а 36% участников опроса напротив считают это хорошим нововведением. При этом согласие на беспилотные машины чаще выражают мужчины, нежели женщины — 43% против 28%.