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Соцопрос: Почти половина казанцев не против пересесть на беспилотный транспорт

В целом по стране 36% опрошенных считают использование беспилотного транспорта положительным новвоведением, в то время как 37% против него.

Сервис по поиску работы SuperJob представил результаты исследования готовности жителей городов России пересесть на беспилотные автомобили. Казань в этом плане оказалась самым готовым к новинкам городом — 45% респондентов ответили положительно. К примеру, в Нижнем Новгороде идею поддерживают лишь 33% опрошенных. 

Вместе с Казанью высокие показатели положительного отношения к беспилотному транспорту показали Екатеринбург, Челябинск, Воронеж и Уфа — 42%. А вот Волгоград выдал только 34%, что на 1% больше Нижнего Новгорода. 

При этом 33% респондентов в Казани заявили, что не готовы испытать на себе эту новинку. Некоторые автомобилисты заявили, что не хотят терять удовольствие от вождения, другие пока не уверены в их безопасности и напоминают об отсутствии необходимой законодательной базы. Кроме того, для беспилотных автомобилей еще не создана инфраструктура. 

В целом по стране 37% опрошенных не поддерживают идею использования беспилотного транспорта, а 36% участников опроса напротив считают это хорошим нововведением. При этом согласие на беспилотные машины чаще выражают мужчины, нежели женщины — 43% против 28%.

КВ
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